Osmaneli'nde yapılacak projeler değerlendirildi Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin: "Bilecik genelinde en büyük tesislere ve en çok kanatlı hayvan kapasitesine sahibiz, artık doluluk derecesine ulaştık" "Sanayi parsellerimiz 60-120 TL arasında işlem görüyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaneli'nde yapılacak projeler değerlendirildi Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin: "Bilecik genelinde en büyük tesislere ve en çok kanatlı hayvan kapasitesine sahibiz, artık doluluk derecesine ulaştık" "Sanayi parsellerimiz 60-120 TL arasında işlem görüyor"

İHA

Osmaneli'nde yapılacak projeler değerlendirildi Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin: "Bilecik genelinde en büyük tesislere ve en çok kanatlı hayvan kapasitesine sahibiz, artık doluluk derecesine ulaştık" "Sanayi parsellerimiz 60-120 TL arasında işlem görüyor"

Bilecik'in Osmaneli ilçe Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel Meclis üyeleriyle bir araya gelerek ilçeye yapılacak projeleri değerlendirdi.
Bilecik İl Genel Meclisi Çevre, Plan Bütçe ve Tarım Komisyon üyeleri, Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, "İlçemizde özellikle kanatlı hayvancılık yetiştiriciliğinde Bilecik genelinde en büyük tesislere ve en çok kanatlı hayvan kapasitesine sahibiz. Artık doluluk derecesine ulaştık. Mevcut tesislerinde; yüzde 30 olan inşaat kullanım oranı, bakanlığın onayı ile yüzde 70'lere çekilebilirse en azından mevcut tesislerin ilave tarım arazisine ihtiyaç duymadan daha verimli kapasiteye çekilmeleri sağlanmış olur. Mevcut tesislerin kendi alanlarını kullanarak bulundukları alanda büyümeleri ekonomiye katkılarını arttırır. Artık Osmaneli’nde kanatlı hayvancılık için yeni yer almaya çalışanlara müsaade edilmemeli. 2021 yılı sonuna kadar, 2020 ağustos ayına kadar yer almış olanlar, yatırıma başlamış veya onay almış olanlar yatırımlarını tamamlamalı. Artık ilçemiz kanatlı hayvancılık konusunda doluluğa ulaştı. Bundan sonrası mevcut tesislerde ilçemize zarar verir. Bu arada mevcut kanatlı hayvan yetiştirici kardeşlerimizin her açıdan Osmaneli ilçemize büyük katkı sağladığını biliyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Onlar da yatırımlarını 2021 yılı sonuna kadar tamamlasınlar. Osmaneli Belediyesi sanayi parsellerini, mevcut OSB'de davalar bittiği ve doluluk oranına eriştiği ve yasal bir engel kalmadığı için devredebiliriz. Zaten sanayi parselleri uygulamamız mevcut OSB'deki davalar nedeniyle ilçemizde tıkanan sanayinin önünü açmak için tarafımızca düzenlenmiş, Türkiye'de ilk örnekti. Sanayi parselleri uygulamamızla birçok tesisi ilçemize kazandırarak başarılı olduk. Tarım için elverişli olmayan OSB genişleme alanını sanayi parsellerine çevirerek hem yer sahiplerine hem de sanayicilerimize katkı sağladık" dedi.

"Sanayi parsellerimiz 60120 TL arasında işlem görüyor"
Başkan Şahin, OsmaneliYenişehirBursaGemlikBandırma Yüksek Hızlı tren hattının ilçelerinden geçmesiyle sanayi arsalarına yoğun talep olduğunu anlatarak, "Bu talepleri büyük oranda karşılıyoruz. Ancak teşviklerde OSB'lere olan destekler nedeniyle bazı sanayicilerimiz mutlaka OSB tercih ediyor. Artık Osmaneli OSB'de genişleme yasal olarak mümkün olduğundan ve davalar kalktığından valiliğimizin 'sanayi parsellerimizin OSB'ye dönüşme talebini' Osmaneli Belediyesi olarak karşılayacağız. Sanayi parsellerimiz 60120 TL arasında işlem görüyor. Yer almak isteyenler yine parsel sahiplerinden bu süreçte yer alabilir. Osmaneli Belediyesi Emlak Ofisi sanayicimize ve yer sahiplerine desteğini sürdürüyor. Sanayi Parsellerimizden yer alanlar isterlerse OSB'ye dahil olup onun desteklerinden yararlanabilecekler veya kendi yerlerinde kalacaklar. Yer sahipleri açısından çok değerlenen yerlerini, bu süreçte satabilecekler veya sanayi parsellerini OSB si kamulaştırma bedelini ödeyerek devir alacak. Osmaneli Sanayileşme hedeflerine hızla ulaşırken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla, bakanlarımızın, Valimiz Bilal Şentürk, Milletvekilimiz Selim Yağcı, İl Başkanımız Fikret Karabıyık ve siz değerli İl Genel Meclisi Başkan ve üyelerinin desteği ile ulaşacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi konaklar eski görünümüne geri dönüyor Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin: "Osmaneli Belediyesi projeleri ve yönetim modeli ile örnek alınan, çok az kaynakla büyük projeler gerçekleştiren belediyedir"
YEREL HABERLER Tarihi konaklar eski görünümüne geri dönüyor Osmaneli ...
Başkan Şahin, asfalt çalışmalarını inceledi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: "Mahalle sakinlerimize daha sağlıklı ve konforlu bir yol sunuyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Şahin, asfalt çalışmalarını inceledi Bilecik ...
Belediyeden kent genelinde mıntıka temizliği
YEREL HABERLER Belediyeden kent genelinde mıntıka temizliği
Gölpazarı'nda İlköğretim Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Gölpazarı'nda İlköğretim Haftası kutlandı
Tüm araçlardaki yolcuların ateşleri ölçülüyor
YEREL HABERLER Tüm araçlardaki yolcuların ateşleri ölçülüyor
Bilecik'te karantina kuralına uymayan şahıs yurda götürüldü
YEREL HABERLER Bilecik'te karantina kuralına uymayan şahıs yurda ...
Osmaneli'de korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Osmaneli'de korona virüs denetimi
Başkan Şahin’den geri dönüşüm tesisine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Şahin’den geri dönüşüm tesisine ziyaret
ATV’nin devrilmesi ile altında kalan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER ATV’nin devrilmesi ile altında kalan sürücü ağır ...
Parti içi teşkilatlanmayı hızlandırdılar
YEREL HABERLER Parti içi teşkilatlanmayı hızlandırdılar
Kore gazisi Refik Özberber mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Kore gazisi Refik Özberber mezarı başında anıldı
Karantina kuralına uymayan şahıs yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Karantina kuralına uymayan şahıs yurda yerleştirildi
Osmaneli'de Gaziler Günü töreni
YEREL HABERLER Osmaneli'de Gaziler Günü töreni
''Mera Islahı ve Amenajmanı" projesi protokolü imzalandı Vali Şentürk: ''İstifade edebileceğimiz alanların hem miktarını hem de kalitesini arttırmak istiyoruz''
YEREL HABERLER ''Mera Islahı ve Amenajmanı" projesi protokolü ...
Su kesintileri vatandaşı bezdirdi
YEREL HABERLER Su kesintileri vatandaşı bezdirdi
Müdür Çelik EBA destek odasını inceledi
YEREL HABERLER Müdür Çelik EBA destek odasını inceledi
Başkan Yaman katı atık yönetimi yetkilileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yaman katı atık yönetimi yetkilileriyle bir ...
Rektör Beydemir’in Gaziler Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Beydemir’in Gaziler Günü mesajı
Rektör Beydemir uzaktan eğitim süreciyle ilgili açıklama yaptı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir: "Her ne kadar üniversitenizi çok özlemiş de olsanız sizlerin sağlığı bizim birincil unsurumuzdur" "Hiçbir öğrencimizin sağlığında en ufak bir problem yaşamadan bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz"
YEREL HABERLER Rektör Beydemir uzaktan eğitim süreciyle ilgili ...
Bilecik'te Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi
YEREL HABERLER Bilecik'te Gaziler Günü dolayısıyla program ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X