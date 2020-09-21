Bilecik'te 'Okulum Temiz' programı yürürlüğe alındı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır, 'Okulum Temiz' belgelendirme programının yürürlüğe alındığının müjdesini verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında geçtiğimiz Temmuz ayında iş birliği protokolü imzalanmıştı. Bu imzalanan protokol kapsamında kentte yetkilendirilen 10 denetçi ile toplantı gerçekleştirdi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır başkanlığında düzenlenen toplantıda il müdürlüğünde görevli İş Sağlığı Güvenliği Birim Koordinatörü Mustafa Çağlar tarafından uygulamalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Yapılan toplantı hakkında bilgi veren Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır, "İmzalanan protokol kapsamında, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla bakanlık makam onayı ile 'Okulum Temiz' belgelendirme programı yürürlüğe alınmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Programı kapsamında ilimiz genelinde TSE tarafından yetkilendirilen 8 denetçi ile toplantı yaptık. Denetçilerimize görevlerinde başarılar dileriz" dedi.

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