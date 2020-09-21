Sabah otoparka gelenler şaşkına döndü

Bilecik'te her sabah işi gidenlerin araçlarını park ettiği katlı otoparka bu sabah gelen sürücüler şok yaşadılar. Otoparkın kapalı olduğu gören sürücüler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bilecik Belediyesi tarafından İstiklal Mahallesi Telgrafhane Sokak üzerine yapılan 2 katlı otopark, geçtiğimiz şubat ayında bir şahsa aylık 20 bin liraya 10 yıllığına kiralamıştı. Bu sabah otoparka araçlarını park etmek için gelen sürücüler, otoparkın kapalı olduğu görünce şaşkınlık yaşadı. Zaten kent merkezinde otopark sorunu yaşadıklarını dile getiren sürücüler, araçlarına yer bulmayınca kapalı olan otoparkın kapısının önüne park ettiler.

Öte yandan, işletmeci aylık ve yıllık abone olan müşterilerine ücretlerini geri iade ettiği öğrenildi.

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