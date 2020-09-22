Vali Şentürk'ten muhtarlara Korona virüs talimatı: "Tedbirlere uymayanların fotoğraflarını çekip ihbar edin" "Tedbirlere uymayanlar hakkında toplum sağlığını riske atmaktan 2 aydan 1 yıla kadar adli işlem de yapılacak"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentteki muhtarlara Korona virüs (Covit19) tedbirlere uymayanları ihbar etmelerini isteyerek, "Gerekirse fotoğraflarını çekip tespitlerinizi yapın. Toplum sağlığını riske atmaktan 2 aydan 1 yıla kadar adli işlem de yapılacak" dedi.

Bilecik Valisi Şentürk, Vali Yardımcıları Mehmet Taşdöğen ve Rahmi Köse, İdare ve Denetim Müdürü Hakkı Elmas, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve mahalle muhtarlarıyla pandemi sürecini değerlendirdi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Bilecik'te de yeniden bir artış gösteren korona virüs vakaları ile mücadelede mahalle muhtarlarından destek beklediklerini belirten Vali Şentürk, "Muhtarlar olarak siz bizim gözümüzsünüz. Sizlerde yardımcı olacaksınız bu süreci hep birlikte atlatacağız.Korona virüsle mücadelede sürecinde bugüne kadar alınan tedbirlerin uygulanması aşamasında çok önemli sorumluluklar üstlendiniz. Alınan tedbirleri ihlal noktasında Bilecik'te çok fazla ihlalle karşılaşmıyoruz. Ama sahayı, nabzı iyi tutalım. Bir yerden bir emare, bir sıkıntı ortaya çıkmadan haberdar edin ki zamanında müdahale edelim. İnsanlar kendilerine yakın birine bu hastalık gelmeden bir şey olmaz diye düşünüyor. Yakın biri rahatsızlanınca anlıyor. Bu virüsün ne zaman yaklaşacağını kestiremiyoruz. Bu konuda hassas olmalıyız. Hepimizin bilinçli olması lazım.''



"Toplum sağlığını riske atmaktan 2 aydan 1 yıla kadar adli işlem de yapılacak"

Muhtarlardan, korona virüs tedbirlerine uyulması konusunda çok hassas olmalarını, evde izolasyonu ihlale tevessül eden kişileri takip etmelerini isteyen Vali Şentürk, ''Bugüne kadar bilinçlendirme çabası içinde olduk. 'Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.' demişler. Bundan sonra bu kadar uyarılara rağmen, başkasının hayatını riske atan, kurallara uymayanlara gerekli cezai işlem yapılacak. Toplum sağlığını riske atmaktan 2 aydan 1 yıla kadar adli işlem de yapılacak. Sizlerde tedbirlere uymayanları ihbar edin. Gerekirse fotoğraflarını çekip tespitlerinizi yapın. Sıra dışı bir durumla karşı karşıyayız. Bu işin şakası yok. Tedbirimizi alacağız, kurallara uyacağız" dedi.

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