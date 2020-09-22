Aynı derneğe 2'nci kez işlem yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında yasak olduğu halde oyun oynanmasına müsaade eden dernek hakkında 2'nci kez işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük’te faaliyetlerini sürdüren bir dernekte oyun oynandığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan denetimlerde bazı kişilerin dernekte yasak olduğu halde oyun oynadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi. Bunun üzerine dernek hakkında tutanak tutularak yasal işlem yapıldı. 8 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

Geçtiğimiz günlerde aynı dernekte tutanak tutularak oyun oynayanlar hakkında da işlem yapılmıştı.

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