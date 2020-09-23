Bilecik Belediyesi çalışanları Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hazırlanan 'Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik’ temasıyla işe gitmeden önce sportif harekeler yaparak ısındılar, ardından araba yerine yürüyerek işe gittiler.

Kentlileri ve belediyeleri harekete geçmeye ve sürdürülebilir ulaşımı desteklemeye yönelik Avrupa’nın ve dünyanın birçok noktasında düzenlenen etkinlikler kapsamında günün anlam ve önemini ortaya koyan aktiviteler yapıldı. Bilecik Cumhuriyet Meydanında sabah saatlerinde bir araya gelen Bilecik Belediyesi, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanları, çeşitli kurum çalışanları ile vatandaşlar, önce eğitmenler eşliğinde ısınma hareketleri yaptılar daha sonra işlerine yürüyerek gitti.

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Caddesi ile Ali Rıza Özkay caddeleri, "Otomobilsiz Gün" kapsamında trafiğe kapatıldı. Salgınla mücadelede belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında ayrıca Bilecik Belediyesi binası önünden Cumhuriyet Meydanına doğru bisiklet turu gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda iki kişilik bisiklet olarak bilinen tandem bisikletlere binerek, hareketli yaşamın önemine vurgu yaptı.



"Bu yılın teması, herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik olarak belirlendi"

Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi Koordinatörü Sema İnci, düzenlenen etkinlikler hakkında verdiği bilgide bu yıl temanın, herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"2002 yılından bu yana Avrupa’da etkinliklerle kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftasını bizler de Bilecik Belediyesi olarak çeşitli farkındalık oluşturucu aktiviteler ile değerlendirdik. Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl farklı bir tema ile gerçekleştiriliyor. 2019 yılının teması güvenli yürüyüş ve bisiklet iken 2020 yılında ise herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik olarak belirlendi. Bilecik Belediyesi olarak bu yıl Bilecik’te düzenlenen bu etkinliklerin ana yürütücüsüyüz. Programımız için ilimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ile STK yöneticileri ve üyelerimizi davet ettik. Gayet katılımlı bir program oldu. Etkinliklerimize ilk olarak sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanında bir araya geldik ve 'kurumlarımıza yürüyerek gidiyoruz’ sloganı ile yürüyüşümüzü yaptık."



"Katılımcılar tandem bisikletle pedal çevirdi"

Program kapsamında katılımcıların tandem bisiklet ile birlikte pedal çevirdiğini sözlerine ekleyen İnci, "Daha sonra Dünya Otomobilsiz Günü kapsamında şehrimizin birkaç caddesini trafiğe kapattık. Bir sonraki etkinliğimiz kapsamında ise bisikletlerimizi aldık ve Belediye Bahçesinde bir araya geldik. Daha sonra müzikler eşliğinde bisikletlerimiz ile Cumhuriyet meydanına doğru pedal çevirdik. Son olarak ise burada iki kişilik bisikletler olarak bilinen tandem bisiklete bindik. Burada amacımız insan ve çevrenin korunmasına dikkat çekmek ve dez avantajlı gruptaki insanlarımızın da sosyal hayata dahil olmalarını sağlamaktır’’ ifadelerini kullandı.

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