Vali Şentürk, yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti

Bilecik'te, 20202021 eğitim öğretim yılı, ana sınıfı ve 1'inci sınıflar için yüz yüze eğitim ile başlarken, Bilecik Valisi Bilal Şentürk bazı okulları ziyaret etti.

Vali Bilal Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile Mehmet Nuri Efendi Anaokulu ve Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıflarda öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Şentürk, ''İnşallah en kısa sürede diğer çocuklarımızı da okullarımıza alarak normal süreçte eğitimöğretime devam ederiz. 20202021 eğitim öğretim yılı eğitim camiasına hayırlı olsun. Korona virüsle mücadeledeki kurallara uyalım, uymayanları uyaralım" dedi.

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