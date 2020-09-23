En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında Tıp Fakültesi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Bilal Şentürk'ün yanı sıra Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin katıldı. Toplantıda, Tıp Fakültesinin kurulum aşaması ve daha sonraki süreçlerde yapılacaklar görüşüldü. Ayrıca, Bilecik'te sağlık alanındaki diğer paydaşı olan İl Sağlık Müdürlüğü ile üniversite koordinasyonun görüşüldüğü toplantıda bilgi ve fikir alışverişi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.