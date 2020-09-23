Dodurga Belediyesinden eğitime destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dodurga Belediyesinden eğitime destek

İHA

Dodurga Belediyesinden eğitime destek

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında belde ilkokulunun korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında giderilmesi gereken eksikliklerini tamamladı.
Belediye Başkanı Selim Tuna, "Yeni Eğitim Öğretim dönemi çocuklarımıza öğretmenlerimize ve Milli Eğitim camiamıza hayırlı olsun. Covid19 tedbirleri kapsamında İlkokulumuzda gerekli tedbirleri aldık. Ayaklı el dezenfektan makinası alındı. Tüm sınıflarımıza el dezenfektan makinası alındı. Okulumuzun olması gereken yerlere uyarı işaretlemeleri alındı. 2 Ana sınıfımızda bulunan halılar kaldırılarak hijyen tam sağlanamayacağı için parkeye çevrildi. Maske desteği verildi. İnşallah pandemi süreci çabuk biter, okullarımız eski günlerine döner“ dedi. Dodurga İlkokulu Müdürü Gökhan Güneş, Belediye Başkanı Selim Tuna’ya eğitime verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burçalık ve Kızılsaray Köylerindeki çalışmalar tamamlandı
YEREL HABERLER Burçalık ve Kızılsaray Köylerindeki çalışmalar ...
Mezunlardan Rektör Prof. Dr. Beydemir’e ziyaret
YEREL HABERLER Mezunlardan Rektör Prof. Dr. Beydemir’e ziyaret
Küplü köyü, olası yangınlarda acil müdahaleye hazır
YEREL HABERLER Küplü köyü, olası yangınlarda acil müdahaleye hazır
Tıp Fakültesi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Tıp Fakültesi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
Eylül ayı Din Görevlileri Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Eylül ayı Din Görevlileri Toplantısı yapıldı
Vali Şentürk, yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Şentürk, yüz yüze eğitime başlayan okulları ...
Yoldan çıkan kamyon su kanalına düştü
YEREL HABERLER Yoldan çıkan kamyon su kanalına düştü
Bu sefer işe gitmeden önce bakın ne yaptılar İşe gitmeden önce sportif harekeler yaparak ısındılar, ardından araba yerine yürüyerek işe gittiler Bilecik'in en işlet caddeleri 'Otomobilsiz Gün' kapsamında trafiğe kapatıldı Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi Koordinatörü Sema İnci: "Bu yılın teması, herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik olarak belirlendi"
YEREL HABERLER Bu sefer işe gitmeden önce bakın ne yaptılar İşe ...
Toplum Sağlığı Merkezi ve eski hal alanında çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Toplum Sağlığı Merkezi ve eski hal alanında çevre ...
Osmaneli'ndeki manavlar kapalı pazar alanına alınıyor
YEREL HABERLER Osmaneli'ndeki manavlar kapalı pazar alanına alınıyor
Arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
YEREL HABERLER Arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
Belediye ekiplerince kapsamlı temizlik yapıldı
YEREL HABERLER Belediye ekiplerince kapsamlı temizlik yapıldı
Otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı
Oynarken yola fırlayan çocuk arabaya çarptı
YEREL HABERLER Oynarken yola fırlayan çocuk arabaya çarptı
Aynı derneğe 2'nci kez işlem yapıldı
YEREL HABERLER Aynı derneğe 2'nci kez işlem yapıldı
Kınıkspor'a 79 yaşındaki eski futbolcusu sahip çıktı Kınıkspor Başkanı Necmi Ceyhan; "Kulüp olarak ortada kalmıştık”
YEREL HABERLER Kınıkspor'a 79 yaşındaki eski futbolcusu sahip ...
Bilecik'te 1. ve 2. amatör ligler birleştirildi
YEREL HABERLER Bilecik'te 1. ve 2. amatör ligler birleştirildi
'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntüler ...
Vali Şentürk'ten muhtarlara Korona virüs talimatı: "Tedbirlere uymayanların fotoğraflarını çekip ihbar edin" "Tedbirlere uymayanlar hakkında toplum sağlığını riske atmaktan 2 aydan 1 yıla kadar adli işlem de yapılacak"
YEREL HABERLER Vali Şentürk'ten muhtarlara Korona virüs ...
Gölpazarı'nda iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Gölpazarı'nda iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Akvaryum karidesi fuarın gözdesi oldu Akvaryum karidesi üreticisi Göksel İssi: "İnsanlar tarafından güzel ilgi oldu standımıza katılım güzeldi"
YEREL HABERLER Akvaryum karidesi fuarın gözdesi oldu Akvaryum ...
Minik öğrenciler ilk defa okula gitmenin heyecanını yaşadı
YEREL HABERLER Minik öğrenciler ilk defa okula gitmenin heyecanını ...
Sabah otoparka gelenler şaşkına döndü
YEREL HABERLER Sabah otoparka gelenler şaşkına döndü
Bilecik’te yüz yüze eğitimde ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER Bilecik’te yüz yüze eğitimde ilk ders zili çaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X