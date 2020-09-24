Araçtan atılan izmarit yangına neden oldu

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Bilecik'te BozüyükEskişehir karayolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda araçtan atılan izmarit yüzünden çıktığı belirtilen yangın, tarım arazilerine ulaşmadan söndürüldü.

BozüyükEskişehir karayolu Söğüt kavşağına yakın bölgedeki yol kenarında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Çevrede bulunan tarım arazilerinde kuruması için bırakılan saman yığınlarına ulaşmadan söndürülen yangının ardından ekipler sürücüleri araçlarından sigara izmariti atmamaları konusunda uyardı.

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