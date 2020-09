Osmaneli tarihi gün yüzüne çıkıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üniversitelerin desteği ile tarihi değerlerini gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Osmaneli Belediyesi her yıl devam eden tarihi ve kültürel varlıklarının turizme kazandırılması ve kültürel varlık olarak muhafazası ve de gün yüzüne çıkarılması için üniversitelerle işbirliğine devam ediyor. 2014 yılından bu yana her yıl Osmaneli ve çevresinde çalışmalarını sürdüren Marmara Üniversitesi Eskiçağ tarihçisi Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Doktora öğrencisi Ezgi Demirhan Öztürk ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Uygulamalı Jeofizik Bilim Dalı Öğretim Üyesi Hazel Deniz Toktay araştırmalar yapmak üzere Osmaneli'ne geldiler.

Osmaneli Belediyesince her türlü olanağın sunulduğu anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Değerli hocalarımız özellikle köprüler, yollar, tümülüs ve höyükler gibi tarihi ve kültürel varlıklarımızla ilgili incelemeler yapacaklar. Marmara Üniversitesi Eskiçağ tarihçisi Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk Osmaneli de yaptığı araştırmalar ve bulduğu tarihi ve kültürel varlıklarla ilgili hazırladığı kitabını Osmaneli Belediyemize basılmak üzere teslim etti. Tarihi Roma Köprüleri üzerinde jeo radarla incelemelerde yapacak olan bilim insanları, höyük ve tümülüsler üzerinde de incelemelerde bulunacaklar. Değerli hocalarımıza teşekkür ederek her yıl yapmış oldukları bu çalışmalarla tarihimizi ve varlıklarımızı, değerlerimizi ortaya çıkardıkları için minnettarız" dedi.

