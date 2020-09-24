Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş’tan, Başkan Soydan’a ziyaret

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ile Pazaryeri İlçe Tarım Müdürü Serdar Sert, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan’ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde yeniden Pazaryeri İlçe Başkanı seçilen İsmail Soydan'ı Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ile Pazaryeri İlçe Tarım Müdürü Serdar Sert ziyaret etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Soydan, kendilerine nazik ziyareti için teşekkür etti.

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