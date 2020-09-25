Cumhuriyet Meydanı’nın yanına yeni dekoratif döküm çeşme

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Bilecik’in Bozüyük ilçe merkezinde Cumhuriyet Meydanı girişinde bulunan çeşmenin yerine yeni çeşme montajı tamamlandı.

Cumhuriyet Meydanı önündeki dolmuş durağının yanında bulunan yeşil alana yeni dekoratif çeşmenin montajı tamamlanarak su bağlantısı yapıldı. Yeni dekoratif çeşme vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir bölgede vatandaşların kullanımına sunuldu.

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