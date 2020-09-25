Bilecik'te 'Simülatör ve Kaynakçılık Eğitimi' sona erdi Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik: "30 saatlik Artırılmış Gerçeklik Kaynak Simülatörü ve Ekipmanları Eğitici Eğitimi verildi"

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, bir kalkınma ajansı tarafından 2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında müdürlükleri tarafından uygulanmakta olan 'Simülatör ile Kaynakçılık Eğitimi'nin sona erdiği söyledi.

İl Müdürü Çelik yaptığı açıklamada, "Nitelikli Eğitim Nitelikli İnsan Güçlü Toplum" adlı projenin faaliyetleri kapsamında Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 1 adet kaynak simülasyon laboratuvarının kurulumu tamamlandığını belirtti. Çelik, "Simülasyon laboratuvarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin ilgili alan öğretmenlerine ve Halk Eğitim Merkezlerinde kaynakçılık eğitimi veren usta öğreticilere yönelik 1620 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 30 saatlik Artırılmış Gerçeklik Kaynak Simülatörü ve Ekipmanları Eğitici Eğitimi verildi. İhtiyaç duyulması halinde proje ortakları ve iştirakçi firmaların personeli de kurulumu tamamlanan simülasyon laboratuvarından yararlanabilecektir. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan Nitelikli Eğitim Nitelikli İnsan Güçlü Toplum adlı proje ile mesleki eğitim kurumlarının altyapılarının ve kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi; öğrencilerin simülatörler aracılığıyla eğitim almalarının sağlanması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi, bölgemizde kaynakçılık alanında ve imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerle iş birliği protokolü yapılarak okulsanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, dolayısıyla da bölgemizdeki imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması amaçlandı" dedi.

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