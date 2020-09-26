Rektör Beydemir üniversite sanayi iş birliğini değerlendirdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Başkan Vekili Metin Saraç’ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Rektör Beydemir’e Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik etti. Görüşmede Üniversite ile EOSB arasında yürütülebilecek üniversite sanayi işbirliği başta olmak üzere pek çok konuda fikir alışverişi yapıldı. Ziyarette üniversite ve sanayi iş birliği konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

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