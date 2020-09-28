Bilecik Muhtarlar Derneğinden rektöre ziyaret

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı ve beraberindeki muhtarlar Bilecik Şeyh Edebali Rektörünü Prof. Dr. Şükrü Beydemir makamında ziyaret etti.

Başkan Çınar ve kentteki bazı mahalle muhtarları Rektör Beydemir’i ziyaret etti. Rektör Beydemir, kendilerine ziyaretlerinden dolayı Başkan Çınar ve beraberindeki muhtarlara teşekkür etti. Karşılıklı fikir alışveriş şeklinde geçen ziyarette muhtarlar çalışmalarından dolayı Rektör Beydemir'e kolaylıklar diledi.

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