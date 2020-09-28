Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cafer ELMAS/BİLECİK (DHA)BİLECİK´te Yunus Bulut (28), evinin önünde otomobilinden indiği sırada kimliği belirsiz kişilerce başka bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde 7 adet boş kovan bulurken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bilecik´te merkeze bağlı Aşağıköy´de oturan Yunus Bulut, evinin önünde 11 AAT 081 plakalı otomobilinden indiği sırada başka bir araçla gelen ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kentte ikinci el eşya alım satımı yaptığı öğrenilen Bulut, ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden, geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yunus Bulut, buradaki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi.

7 KOVAN BULUNDU

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 7 adet boş kovan ele geçirilirken, şüphelilerin yakalanması için Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2020-09-28 16:49:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.