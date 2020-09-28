Karantina kuralına uymayan 9 kişi yurda yerleştirildi Karantina kaçakları tarlada yakalandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken tarlada olduğu öğrenilen 9 kişi, öğrenci yurduna yerleştirildi.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin korona virüs denetimleri kapsamında Oğulpaşa Mahallesi'nde pozitif ve temaslı olan ve 14 gün karantinada olması gereken M.U. ve ailesi ile İ.Ö. ve ailesinin tarlada oldukları tespit edildi. Karantina kuralına uymayan şahıslar ambulansla gözetim altına alınarak Bilecik’te öğrenci yurduna götürüldü. Öte yandan şahıslar hakkında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

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