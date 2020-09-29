En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nin içme suyu hattının onarımı tamamlandı.

Şahinler Mahallesi'nde arızalı olan içme suyu hattındaki sorun giderildi. Onarım, köy muhtarlığı ve il özel idaresi tarafından gerekli ihtiyaçların karşılanmasıyla tamamlandı. Yapılan çalışmalar sonrası köylüler içme suyuna kavuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.