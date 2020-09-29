Arıcaklar Mahallesi içme suyu arıtma tesisi kuruldu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Arıcaklar Mahallesine içme suyu arıtma tesisi kuruldu.
Arıcaklar Mahallesinin içme suyunun, kimyasal analiz sonuçlarında nitrat değerlerinin süreklilik göstermesinden dolayı, vatandaşların sıhhi su tüketimini sağlamak amacıyla içme suyu arıtma tesisi kuruldu. Gölpazarı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından arıtma tesisi yapım işi ihalesi yapılırken, il özel idare kontrolünde kurulan arıtma tesisi ile vatandaşların sağlıklı su tüketimi sağlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.