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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik karate şampiyonlarından Kaymakam Ünal'a ziyaret

İHA

Minik karate şampiyonlarından Kaymakam Ünal'a ziyaret

Türkiye Kulüpler Arası Takım Karate Şampiyonası'nda minik kadınlar kategorisinde Türkiye 2.'si olan sporcuları Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal makamında kabul etti.
Geçtiğimiz ay Sakarya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Takım Karate Şampiyonası'na 59 ilden 480 kulübün katılırken, minik kadınlar kategorisinde Türkiye 2.'si olan 1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı oyuncularını Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal makamında kabul etti. Sporculardan İkbal Bozkurt, Hüma Zeynep Kaya ve Aybike Kıyıcı ile 1308 Osmaneli Belediyespor Kulüp Başkanı Fikret Atapay ve antrenör Murat Salih Kurnaz’a başarından dolayı tebrik eden Kaymakamı Ünal, "Katıldıkları turnuvalarda başarı elde ederek aldığı ödüllerle ilçemizi gururlandıran gençlerimizin başarılarını tebrik ediyor ve daim olmasını diliyorum. Böylesine büyük bir başarıya imza atan sporcularımızı ve salon sporlarına destek vermek gerekir. İlçemizdeki gençlerimizin spora yönelmesindeki artış son derece memnuniyet verici, gençlerimizin spora birlik ve beraberlik içinde gönül vermesi bizi çok mutlu ediyor. Spora ve sporcuya desteklerimiz devam edecek" dedi.
Konuşmanın ardından Kaymakam Ünal, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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