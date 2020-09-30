Bozüyük’te grup köylerinin su sıkıntısı çözüme kavuşuyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı grup köylerinin su sıkıntısının kökten çözümü için çalışmalara başlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Bozüyük İl Genel Meclis Üyesi Mesut Çetin, “Bizler su hayattır anlayışıyla hareket ederek göreve geldiğimizden bu yana önceliğimizi su sorunlarının çözümüne ayırdık. Bu bağlamda ilçemizde su sorunu olan köylerimizin bir kısmının sorunlarını çözüme kavuştururken diğer taraftan suyu yetersiz olan köylerimizin sorunların çözümüne yöneliyoruz" dedi.

Sorunların çözümü sonrasında 6 köyün su sorununun çözüleceğini ifade eden Çetin, "Toplamda 40 kilometreyi bulan Aksutekke, Delielmacık, Muratdere, Ormangüzle, Kızılcapınar ve Aşağı Armutlu köylerimizin grup su sorunu kronik hale gelmişti. Köy muhtarları konuyu bize iletti. Bunun neticesinde Özel İdare Müdürlüğümüzün Su Kanal Müdürlüğü teknik heyeti ile birlikte hattı inceledik. Bazı yerlerinde su hattına dere suyu karıştığını, maslakların sağlıklı çalışmadığını ve hattın bazı kısımlarında toprağın özelliğinden kaynaklı boruların delindiğini tespit ettik. Çalışmalarını başlattığımız grup suyundan faydalanan köylerimiz Allah’ın izniyle bir ay sonra yeni sularına kavuşacaklar. Ben, bizlere her konuda destek olan Valimiz Sayın Bilal Şentürk’e, Milletvekilimiz Sayın Selim Yağcı'ya, İlçe Kaymakamımız Sayın Hasan Yaman'a, İl Genel Sekreterimiz Sayın Halis Nalbant’a ve Su Kanal Müdürlüğümüzün çalışanlarına Köylerimiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aşk ile çalışınca oluyor” diye konuştu.

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