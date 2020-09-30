Kendini ‘uyuşturucu baronu’ diye tanıtan kişi tutuklandı 5 ay önce pandemi nedeniyle denetimli olarak cezaevinden çıktı, yeniden tutuklandı

Bilecik’te 5 ay önce cezaevinden çıkan ve kendisini "uyuşturucu baronu" olarak tanıtarak sebzemeyve pazarında satış yapan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Gölpazarı ilçesinde jandarma ekipleri bir şahsın meyvesebze pazarında uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kendini herkese ‘uyuşturucu baronu benim’ diyerek tanıtan Tuncay Kayhan (35) jandarma ekiplerinin yaptıkları fiziki takip sonucunda pazarda satış yaparken suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri şahsın üzerinde yaptıkları aramada satışa hazır paketler halinde 3,66 gram “met” tabir edilen metamfamin isimli kimyasal uyuşturucu madde, satışa hazır poşet içerisinde 67,88 gram kubat esrar maddesi, uyuşturucu satışından elde ettiği düşünülen 6 bin 500 TL nakit paraya el koydu. Şahsın ilçeye bağlı Büyüksürmeli köyündeki evinde yapılan aramada ise, uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzemeler ve 15 adet 9 milimetrelik tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece Bilecik M Tipi Cezaevi'ne sevk edildi.



Öte yandan şahsın 5 ay önce pandemi nedeniyle denetimli olarak cezaevinden çıktığı, ayrıca çok sayıda suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

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