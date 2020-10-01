Bozüyük’te 112 Acil Sağlık çalışanları sözlü ve fiziki saldırıya uğradı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kanser hastası ihbarına giden 112 Acil Sağlık ekipleri gittikleri adreste hasta yakınının sözlü ve fiziki saldırısına uğradılar.

Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Çakırlar Sokak’taki bir ikamete giden 112 Acil Sağlık ekipleri, hasta yakını Y.Y. tarafından geç kaldıkları ve bu nedenle de babasının hayatını kaybettiği ileri sürülerek sözlü ve fiziki saldırıya uğradıklarını ifade ettiler.

Olayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan ambulans şoförü Behsat Akgün, ”Kasımpaşa Mahallesindeki kanser hastası bir vatandaş için ihbar üzerine hemen yola çıktık. Ancak adresi yanlış vermelerine rağmen kısa sürede olay yerine ulaştık. Olay yerine ulaştığımızda hastanın oğlu olduğunu öğrendiğimiz Y.Y. tarafından sözlü hakaretler ve küfürlere maruz kaldık. Ben kendisine küfür etmemesini söylediğimde bana fiziki müdahalede bulundu. Biz de beyaz kod verdik. Kendisinden şikayetçi olduk, ben ayrıca 5 gün iş göremez raporu aldım" dedi.

Yapılan şikayet üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.