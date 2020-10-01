Bilecik'te olası afetlere karşı risk envanterini hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te olası afetlere karşı risk envanterini hazırlanıyor

İHA

Bilecik'te olası afetlere karşı risk envanterini hazırlanıyor

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, il genelindeki tüm yapılarda olası afetlere karşı risk envanterini hazırladıklarını söyledi.
İl Müdürü Budak, yaptığı yazılı açıklamada, "Aktif bir deprem kuşağında yer alan Türkiye ve Bilecik'te depreme yönelik hazırlık çalışmalarıyla olası bir deprem sonrasında kamu yapılarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması, kamu hizmetlerini aksatmadan gerektiği durumlarda kamu yapılarının barınma amaçlı kullanımının sağlanması, kamu yapılarının önceliklendirilerek deprem performansına esas incelemelerin stratejik planlamasının doğru ve hızlı bir şekilde yapılması (bütçe, yapım süresi gibi) adına mevcut kamu yapıları stokunun çıkarılması önemlidir. Envanter kapsamında Bilecik il merkezi, ilçeler köyler ve mezralarda bulunan okul, hastane, yurt, lojman, idari bina, cami, kuran kursu, belediye, hizmet binaları, ulaştırma binaları, cezaevleri, özel okul, özel hastane ve benzeri tüm kamu yapılarına gidilerek web tabanlı yazılım üzerinden kamu yapısı bilgileri toplanmakta, deprem dayanımı açısından yapısal kusurları belirlemek amacıyla binalardan fotoğraflar çekilerek kamu yapı envanteri oluşturulmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğüne ait binalar envanter çalışması dışında tutulmuştur. Kamu Binaları Envanter Sistemi (KAYES) çalışmaları için valiliğimiz oluruyla en az biri inşaat mühendisi olmak üzere iki kişilik 7 ekip oluşturulmuş, belediye başkanlıklarından ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teknik personeller görevlendirilmiştir. Kurulan gruplara Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca veri girişi konusunda uzaktan eğitim verilmiş, tabletler dağıtılmış ve çalışmalara başlanmıştır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozüyük’te 112 Acil Sağlık çalışanları sözlü ve fiziki saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Bozüyük’te 112 Acil Sağlık çalışanları sözlü ve ...
Park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilde çıkan yangında araç ...
Bilecik'te, pazarda uyuşturucu satan şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Bilecik'te, pazarda uyuşturucu satan şüpheli suçüstü ...
Kendini ‘uyuşturucu baronu’ diye tanıtan kişi tutuklandı 5 ay önce pandemi nedeniyle denetimli olarak cezaevinden çıktı, yeniden tutuklandı
YEREL HABERLER Kendini ‘uyuşturucu baronu’ diye tanıtan kişi ...
Bilecik´te ceviz toplayan kadına domuz saldırdı
YEREL HABERLER Bilecik´te ceviz toplayan kadına domuz saldırdı
Bilecik´te ceviz toplayan kadına domuz saldırdı
YEREL HABERLER Bilecik´te ceviz toplayan kadına domuz saldırdı
Yaralı domuzun saldırısına uğrayan kadın yaralandı
YEREL HABERLER Yaralı domuzun saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Plastik Cerrah Dr. Yıldırım'ın büyük başarısı Yıldırım, Plastic Surgery Research Council’ın komite üyesi olmaya hak kazandı
YEREL HABERLER Plastik Cerrah Dr. Yıldırım'ın büyük ...
Emniyet mensuplarına keçiboynuzu pekmezi hediye etti
YEREL HABERLER Emniyet mensuplarına keçiboynuzu pekmezi hediye etti
Bilecik Belediyesi sağlıklı yaşamı desteklemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Bilecik Belediyesi sağlıklı yaşamı desteklemeye devam ...
Karaköyspor futbol okulundaki minik futbolculara hijyen eğitimi verildi
YEREL HABERLER Karaköyspor futbol okulundaki minik futbolculara ...
Bozüyük’te grup köylerinin su sıkıntısı çözüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Bozüyük’te grup köylerinin su sıkıntısı çözüme ...
Çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti
Vali Şentürk: “Bilecik'te virüsü henüz etkisiz hale getiremedik" “Korona virüsle beraber mücadele edeceğiz" Bilecik Valisi Bilal Şentürk, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Şentürk: “Bilecik'te virüsü henüz etkisiz hale ...
'Döküm Atıkları' projesine hayata geçiyor
YEREL HABERLER 'Döküm Atıkları' projesine hayata geçiyor
Minik karate şampiyonlarından Kaymakam Ünal'a ziyaret
YEREL HABERLER Minik karate şampiyonlarından Kaymakam Ünal'a ziyaret
294 çarşı ve mahalle bekçisi mezun oldu Vali Bilal Şentürk: "Kanunların vermiş olduğu yetkileri adaletle, şefkatle ve hakkaniyetle kullanın"
YEREL HABERLER 294 çarşı ve mahalle bekçisi mezun oldu Vali Bilal ...
Başkan Şahin, itfaiyecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Şahin, itfaiyecilerle bir araya geldi
Çekme payına yapılan araba garajına yıkım için geldiler Avukat Edip Maltaş: "Burada belediyenin yapmak istediği işlem tamamen hukuka aykırıdır" Yıkım için gelinen yeri yapan Cem Senemoğlu: "Yıkım kararı verilir, mahkeme sonuçlanır, encümen kararı alınır ve tebliğ edilir bende içerideki eşyalarımı alırım ve gelir yıkar"
YEREL HABERLER Çekme payına yapılan araba garajına yıkım için ...
Taksici esnafı istedi, belediye taksi durağını kapattı
YEREL HABERLER Taksici esnafı istedi, belediye taksi durağını ...
Bozüyük’te 3 ayrı noktada çıkan yangın çevreye zarar vermeden söndürüldü
YEREL HABERLER Bozüyük’te 3 ayrı noktada çıkan yangın çevreye zarar ...
Kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri dehşete düşürdü
YEREL HABERLER Kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri dehşete ...
Fazla yolcu taşıyan toplu taşıma aracı şoförlerine ceza yağdı
YEREL HABERLER Fazla yolcu taşıyan toplu taşıma aracı şoförlerine ...
Bilecik'te, araçtan silahlı saldırı anı kamerada
YEREL HABERLER Bilecik'te, araçtan silahlı saldırı anı kamerada

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X