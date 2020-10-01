Karantinaya alındığı yurttan kaçarken ayağını kırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karantinaya alındığı yurttan kaçarken ayağını kırdı

DHA

Karantinaya alındığı yurttan kaçarken ayağını kırdı


Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) BİLECİK´te, Covid-19 testi pozitif çıkan hasta ile temaslı olduğu gerekçesiyle KYK yurduna yerleştirilen ve ismi açıklanmayan kişi, 1'inci kattan inmeye çalışırken düşerek, ayağını kırdı.
Bilecik´te, belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan hasta, hastanede tedaviye alındı. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan çalışmanın ardından temaslı olduğu belirlenen kişiler ise KYK Halime Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Temaslılardan ismi açıklanmayan kişi, yurdun 1'inci katından aşağı inmeye çalıştığı sırada düştü. Yurt görevlilerinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, temaslı kişiyi ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Covid-19 hastası temaslısının düşme sonucu ayağının kırıldığı belirlenirken, tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2020-10-01 17:11:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaneli'nde Covid-19 denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Osmaneli'nde Covid-19 denetimleri devam ediyor
Karantinadan kaçayım derken ayağını kırdı
YEREL HABERLER Karantinadan kaçayım derken ayağını kırdı
Belediyeden "Hukuksuz yıkım" açıklaması
YEREL HABERLER Belediyeden "Hukuksuz yıkım" açıklaması
Otomobil toprak yığınına çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil toprak yığınına çarptı: 2 yaralı
Bilecik'te Kur(an kurslarında yeni eğitim-öğretim dönemi başladı
YEREL HABERLER Bilecik'te Kur(an kurslarında yeni eğitim-öğretim ...
Samrı Köyü'nün hem kanalizasyon hem de içme suyu isale hattı yenilendi
YEREL HABERLER Samrı Köyü'nün hem kanalizasyon hem de içme suyu ...
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
YEREL HABERLER Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ...
Bilecik'te olası afetlere karşı risk envanterini hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bilecik'te olası afetlere karşı risk envanterini ...
Bozüyük’te 112 Acil Sağlık çalışanları sözlü ve fiziki saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Bozüyük’te 112 Acil Sağlık çalışanları sözlü ve ...
Osmaneli ürettiği projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Osmaneli ürettiği projelerle adından söz ettirmeye ...
Kadınlar, dikiş kursunda hünerleri sergiliyor Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ‘’Amacımız kadınlarımızın daha çok sosyal hayata katılmalarını sağlamaktır’
YEREL HABERLER Kadınlar, dikiş kursunda hünerleri sergiliyor Bilecik ...
Park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilde çıkan yangında araç ...
Bilecik'te, pazarda uyuşturucu satan şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Bilecik'te, pazarda uyuşturucu satan şüpheli suçüstü ...
Kendini ‘uyuşturucu baronu’ diye tanıtan kişi tutuklandı 5 ay önce pandemi nedeniyle denetimli olarak cezaevinden çıktı, yeniden tutuklandı
YEREL HABERLER Kendini ‘uyuşturucu baronu’ diye tanıtan kişi ...
Bilecik´te ceviz toplayan kadına domuz saldırdı
YEREL HABERLER Bilecik´te ceviz toplayan kadına domuz saldırdı
Bilecik´te ceviz toplayan kadına domuz saldırdı
YEREL HABERLER Bilecik´te ceviz toplayan kadına domuz saldırdı
Yaralı domuzun saldırısına uğrayan kadın yaralandı
YEREL HABERLER Yaralı domuzun saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Plastik Cerrah Dr. Yıldırım'ın büyük başarısı Yıldırım, Plastic Surgery Research Council’ın komite üyesi olmaya hak kazandı
YEREL HABERLER Plastik Cerrah Dr. Yıldırım'ın büyük ...
Emniyet mensuplarına keçiboynuzu pekmezi hediye etti
YEREL HABERLER Emniyet mensuplarına keçiboynuzu pekmezi hediye etti
Bilecik Belediyesi sağlıklı yaşamı desteklemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Bilecik Belediyesi sağlıklı yaşamı desteklemeye devam ...
Karaköyspor futbol okulundaki minik futbolculara hijyen eğitimi verildi
YEREL HABERLER Karaköyspor futbol okulundaki minik futbolculara ...
Bozüyük’te grup köylerinin su sıkıntısı çözüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Bozüyük’te grup köylerinin su sıkıntısı çözüme ...
Çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti
Vali Şentürk: “Bilecik'te virüsü henüz etkisiz hale getiremedik" “Korona virüsle beraber mücadele edeceğiz" Bilecik Valisi Bilal Şentürk, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Şentürk: “Bilecik'te virüsü henüz etkisiz hale ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X