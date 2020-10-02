38 kez kan bağışında bulunan polis memuruna 'Altın Madalya' ile ödüllendirildi

Bilecik'te görev yapan polis memuru Selçuk Yeşil, 38 kez kan bağışında bulunması nedeniyle Türk Kızılayı tarafından Altın Madalyayla ödüllendirildi.

Türk Kızılay Bilecik Şubesi Başkanı Mefail Ateş, Genç Kızılay Bilecik İl Başkanı Mehmet Aydın ve Şube Genel Hizmet Yöneticisi Nurcan Başhan, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette 38 kez kan bağışında bulunan polis memuru Selçuk Yeşil’e altın madalya ve teşekkür belgesi verildi. Altın madalya ve teşekkür belgesi İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Türk Kızılay Bilecik Şubesi Başkanı Mefail Ateş tarafından takdim edildi.

Kan bağışçısı Selçuk Yeşil, almış olduğu madalyanın kendisi için büyük önem arz ettiğini ve sağlığının yerinde olduğu sürece kan bağışına devam edeceğini söyledi.

"Ülke genelinde azalan kan stokları sonucu önümüzdeki süreçte kan bağışçılarına büyük iş düşüyor"

Türk Kızılay Bilecik Şubesi Başkanı Mefail Ateş, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal’a Kızılay faaliyetlerinde gösterdiği hassasiyet ve desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Kan bağışı konusunda duyarlı davranışları nedeniyle Bilecikli vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Ülke genelinde azalan kan stokları sonucu önümüzdeki süreçte kan bağışçılarına büyük iş düşüyor. Her Perşembe kan alma ekibi Kızılay Bilecik Şubesi önünde hizmet vermektedir" dedi.

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