Pancar yüklü tır devrildi; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucunda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu Yeşilkent Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Hasan Hüseyin C. idaresindeki 26 AAZ 479 plakalı pancar yüklü tırın kontrolden çıkararak orta refüje devrildi. Kaza nedeniyle tırda bulunan pancarlar çevre yolunun her iki şeridine de dağıldı. Kaza ihbarını alan trafik ekipleri kısa sürede olay yerine giderek başka bir kazaya sebebiyet vermemek için gerekli tedbirleri aldı. Kazanın şokunu yaşayan tır sürücüsü yaralı olarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle her iki şeritte de trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ve belediye ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanması ve tırın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik yeniden normal akışına döndü.

