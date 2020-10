Minikler barınakta hayvanlarla bir gün geçirdi Anaokulu Öğretmeni Perihan Seçkin: "Çocuklarımız için keyifli bir gezi oldu"

Bilecik'te bir anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Sokak hayvanlarından kedi ve köpeklerin yanı sıra barınakta bulunan kuzuyu seven öğrenciler, Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı’ya merak ettikleri soruları sorarak, bilgi aldı. Hayvanları severek yem veren çocuklar, daha sonra kedi ve köpeklerle fotoğraf çektirdi.



"Çocuklarımız için keyifli bir gezi oldu"

Anaokulu Öğretmeni Perihan Seçkin, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında can dostlarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Burada sokak hayvanlarını ziyaret ederek, öğrencilerimizin merak ettiği konuları ilgili arkadaşlara sorduk. Çocuklarımız için keyifli bir gezi oldu. Can dostlarımızın burada gerçekten çok iyi koşullarda yetiştirildiğini gördük ve çok mutlu olduk’’ dedi.

Öğrenciler de kedi ve köpekleri ziyaret ettikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, Veteriner İşleri Müdürü Avcı’ya teşekkür etti. Ziyaret, Veteriner İşleri Müdürü Avcı’nın çocuklara barınakta yapılan çalışmalar ile birlikte sokaktaki hayvanlara nasıl davranılacağı ve hayvan haklarının neler olduğu konularında bilgi vermesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.