Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaretçi akını Öğrenciler sokak hayvanlarını ziyaret etti Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses: “Bizler sadece bugün değil yılın 12 ayı buradaki can dostlarımızı en iyi şekilde barındırmaya çalışıyoruz”

Bilecik merkeze bağlı Küplü köyünde okuyan öğrencilerden oluşan bir grup öğrenci, 4 Ekim Hayvanları Koruma günü kapsamında Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki sokak hayvanlarını ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, öğrencileri ağırlayarak, günün anlam ve önemi hakkında öğrencilere bilgi verdi. Kedi ve köpeklere kendi elleriyle yem ve su veren çocuklar, fotoğraf çektirdi ve Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı’ya merak ettikleri soruları sordu.

Başkan Yardımcısı Gürses, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında çocukları ağırladıkları için duydukları mutluluğu ifade etti. Bilecik Belediyesi olarak, hayvanların korunması ve en iyi şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydeden Gürses, "Bizler sadece bugün değil yılın 12 ayı buradaki can dostlarımızı en iyi şekilde barındırmaya çalışıyoruz. Bugün de Küplü köyünde ikamet eden öğrencilerden bir grubu burada ağırladık ve yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Bugün vesilesiyle şunu da vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. Her birimiz hayvanları seven birer kişi olarak evimizin ve sokaklarımızın uygun alanlarına, çevreye rahatsızlık ve kötü görüntü vermeyecek şekilde kapların içine yem ve su bırakırsak, can dostlarımızın en iyi şekilde yaşamasını sağlamış oluruz. Bu son derece faydalı ve önemli bir davranış olacak. Buraya gelen bütün öğrencilerimize de ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Gürses, ziyarette bulunan çocuklara hazırlanan hediyeleri takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrenciler de ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduklarını belirterek, can dostlarını en iyi şekilde barındırdıkları için Başkan Yardımcısı Gürses ve Veteriner İşleri Müdürü Avcı’ya teşekkür etti.

