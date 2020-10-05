1308 Osmaneli Belediyespor U16:5 - Pamukovaspor U16: 2

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Bilecik'in Osmaneli İlçe Stadyumunda oynanan hazırlık maçında 1308 Osmaneli Belediyespor U16 takımı Pamukovaspor U16 takımını 52 yendi.

Korona virüs tedbirleri sonucu liglerin başlamaması nedeniyle sporcuları formda tutabilmek için çalışmalar ve hazırlık maçlar devam ediyor. Bu kapsamda 1308 Osmaneli Belediyespor U16 takımı kardeş takımları olduğu Pamukovaspor U16 takımı bir hazırlık maçı yaptı. Osmaneli İlçe Stadyumunda oynanan hazırlık maçında 1308 Osmaneli Belediyespor U16 takımı Pamukovaspor U16 takımını 52 yendi. Dostça ve centilmence mücadeleye sahne olan müsabaka için 1308 Osmaneli Belediyespor yönetimi misafir takım sporcularına teşekkür etti.

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