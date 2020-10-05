BİSİDAP'tan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlaması

Bilecik Sivil Dayanışma Platformu (BİSİD) üyeleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'u makamında ziyaret etti.

Bu yıl 'Cami ve İlim' temasıyla kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle BİSİD üyeleri Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'u makamında ziyaret ederek, hem haftaları kutladılar, hem de istişarelerde bulundular. Ardından Bilecik İl Müftülüğünde görev yapan DiyanetSen Bilecik İl Temsilcisi İbrahim Çelik, Türk Diyanet VakıfSen Bilecik İl Temsilcisi Ahmet Cansız ve Diyanet BirSen Bilecik İl Temsilcisi Necati Çalışkan'ı ziyaret eden BİSİD üyeleri din görevlilerinin sorunlarını ve Bilecik'e yapabilecekleri çalışmalar hakkında istişare ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.