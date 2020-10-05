Bilecik'te ruhsatsız güzellik salonu mühürlendi

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Bilecik'te geçtiğimiz aylarda faaliyete giren ve ruhsatı olmayan güzellik salonu mühürlendi.

Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi Dinçay apartmanda geçtiğimiz aylarda hizmete başlayan bir güzellik salonu, ruhsatı olmadı gerekçesiyle, Bilecik Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. İşyeri sahibi dükkanın mühürlenmesinden dolayı mührün üzerine "Şubemiz tadilat nedeniyle 2 gün kapalı" yazısı astı.

Vatandaşlar, zabıta ekipleri kentte ruhsatsız çalışan işyerlerine sıklıkla denetim yapılmasını istediler.

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