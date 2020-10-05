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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te ruhsatsız güzellik salonu mühürlendi

İHA

Bilecik'te ruhsatsız güzellik salonu mühürlendi

Bilecik'te geçtiğimiz aylarda faaliyete giren ve ruhsatı olmayan güzellik salonu mühürlendi.
Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi Dinçay apartmanda geçtiğimiz aylarda hizmete başlayan bir güzellik salonu, ruhsatı olmadı gerekçesiyle, Bilecik Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. İşyeri sahibi dükkanın mühürlenmesinden dolayı mührün üzerine "Şubemiz tadilat nedeniyle 2 gün kapalı" yazısı astı.
Vatandaşlar, zabıta ekipleri kentte ruhsatsız çalışan işyerlerine sıklıkla denetim yapılmasını istediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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