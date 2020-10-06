Karaköyspor altyapıya önem veriyor

Karaköyspor Başkanı İsmail Sert, büyük önem verdikleri altyapıdaki minikleri Futbol Sorumlusu Metin Aker ve ekibine emanet ettiklerini söyledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy'ün Bilecik 2. Amatör Lig'de mücadele eden Karaköyspor, alt yapıya büyük önem vererek, futbol okulu kurdu. Futbol okuluna ise Metin Aker ve ekibi görevlendirildiklerini anlatan Kulüp Başkanı İsmail Sert, "513 yaş arasındaki çocukların katıldığı futbol okulunda ilk ders korona virüs tedbirlerine uygun şekilde Karaköy halı sahada yapılmaya başladı. En değerli varlıklarımız çocuklarımızın topluma faydalı gençler olarak yetişmesi için oluşturduğumuz eğitim programı iyi futboldan önce topluma sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Çocuklarımızın eğitimine de katkıda bulunmak amacıyla ders ve kitap okuma gibi etkinlik kontrollerini aile ile birlikte takibe alıp teşvik etmek amacıyla bisiklet ve bilgisayar gibi ödüllerimiz olacak. Yine maddi yüklerini azaltarak çocuklarımızın faydalanabilmesi için giyim, kırtasiye gibi giderleri için gerekli bağlantılar ekinimizce yapılıp indirim çalışmaları yapılıyor. İnşallah hep birlikte daha büyük başarılara ve güzel günlere kavuşmak dileğiyle” dedi.

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