Kaymakam Ünal, köylerde incelemelerde bulundu

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Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Hisarcık ve Adliye köylerindeki gölet çalışmasını yerinde inceleyip bilgi aldı.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Hisarcık ve Adliye köylerdeki gölet çalışmalarını yerinde inceleyip köy muhtarından bilgi aldı. Kaymakam Ünal'ın ziyaretine Belediye Başkanı Münür Şahin ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Muhasebe Müdürü Üzeyir Elmas da katıldı.

Kaymakam Ünal gölet inşaatını incelemesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Gölet inşaatının tamamlanması ve sulamaya başlamasıyla civar köylere de büyük katkıda bulunacağını belirtti. Köylerdeki sulama göleti inşaatı bittikten sonra da çiftçilerimiz yetiştirdikleri ürünlerini daha az masrafla ve daha kaliteli ürünler elde edecekler” dedi.

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