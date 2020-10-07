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Sağlık çalışanları: "'Ne olur beni artık uyutun, dayanamıyorum' diyen hastalarımız var" Dahiliye Uzmanı Gül Sena Topal: "'Ne olur beni artık uyutun, dayanamıyorum', 'ben nefes alamıyorum' diyen hastalarımız var" "Biz yorulduk, biz tükeniyoruz, sizler bu hastalığın zorluğunu yaşamadıysanız bilmiyorsunuzdur" "Hastaları takip ederken öncelikle bizim giyinme aşamamız var" "Her hastadan sonra tekrar tekrar dezenfekte ediliyoruz" "Bu savaşı hep birlikte kazanacağız"

İHA

Sağlık çalışanları: "'Ne olur beni artık uyutun, dayanamıyorum' diyen hastalarımız var" Dahiliye Uzmanı Gül Sena Topal: "'Ne olur beni artık uyutun, dayanamıyorum', 'ben nefes alamıyorum' diyen hastalarımız var" "Biz yorulduk, biz tükeniyoruz, sizler bu hastalığın zorluğunu yaşamadıysanız bilmiyorsunuzdur" "Hastaları takip ederken öncelikle bizim giyinme aşamamız var" "Her hastadan sonra tekrar tekrar dezenfekte ediliyoruz" "Bu savaşı hep birlikte kazanacağız"

Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Dahiliye Uzmanı Gül Sena Topal, sağlık çalışanların korona virüs (Covit19) salgını sürecinde yaşadığı zorlukları anlatarak, "Biz yorulduk, biz tükeniyoruz, sizler bu hastalığın zorluğunu yaşamadıysanız bilmiyorsunuzdur. Çünkü bu hastalık gerçekten çok ağır bir tabloya kadar seyredebiliyor. 'Ne olur beni artık uyutun, dayanamıyorum', 'ben nefes alamıyorum' diyen hastalarımız var" dedi.
Bilecik korona virüs (Covit19) salgınında vaka sayısı az olan ilk 5 il arasına girerken, bunun getirdiği rahatlık sonrası vaka sayısında artışlar yaşandı. Günlük yaklaşık 2035 arasında il genelinde vakanın ortaya çıktığı Bilecik'te sağlık çalışanları gecesini gündüzüne katarak çalışmaya devam ediyor. Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm doktor ve hemşireler 24 saat hazırda bulunduğu şu günlerde Dahiliye Uzmanı Gül Sena Topal, vatandaşlara önemli mesajlar verdi.

"Her hastadan sonra tekrar tekrar dezenfekte ediliyoruz"
Dahiliye Uzmanı Gül Sena Topal, her gün acil servis polikliniklerde korona virüs olabilecek yüzlerce hasta baktıklarını söyledi. Bu hastaların her geldiği birimde sağlık çalışanı arkadaşları tarafından büyük bir özenle değerlendirildiklerini, her seferinde hastaların 'pozitif' vaka' olarak gördüklerini anlatan Topal, sözlerine şöyle devam etti;
"Her hasta için ayrı ayır önlemleri alarak bu şekilde giyinerek, maskemizi, gözlüğümüzü, önlüğünü bu şekilde giyinerek karşılamak zorundayız. Bu hastalardan kan alırken yine oradaki birimdeki arkadaşlar bu şekilde giyiniyor. Röntgene gidiyor, tomografiye gidiyor hastalarımız her birimde her gören arkadaş bu şekilde hastalara müdahale etmek durumunda. Daha sonra bu hastalar buralarda değerlendirildikten sonra bu birimler titizlikle temizleniyor ve her hastadan sonra tekrar tekrar dezenfekte ediliyor."

"Hastaları takip ederken öncelikle bizim giyinme aşamamız var"
Hastalığın her aşamasında biz bu zorlukları tekrar tekrar yaşadıklarını anlatan Dahiliye Uzmanı Gül Sena Topal, "Hastaları takip ederken öncelikle bizim giyinme aşamamız var. Kat kat giyiniyoruz. Gördüğünüz gibi her biri emek, her biri vakit ve zorluk anlamına geliyor. Her hastamızı biz bu şekilde müdahale etmek, her hastadan sonra yeniden eldiven değiştirmek, yeniden elimizi yıkamak durumundayız. Her işlemden sonra gerekirse maske değiştiriyoruz. Tüm bu zorluklarla biz covit hastalığıyla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu hastalığı hep birlikte sizlerle birlikte ancak yenebiliriz. Böyle zorlu bir takip sürecimiz var.

"'Ne olur beni artık uyutun, dayanamıyorum', 'ben nefes alamıyorum' diyen hastalarımız var"
Dahiliye Uzmanı Gül Sena Topal, vatandaşları uyararak, "Biz yorulduk, biz tükeniyoruz sizler bu hastalığın zorluğunu yaşamadıysanız bilmiyorsunuzdur. Çünkü bu hastalık gerçekten çok ağır bir tabloya kadar seyredebiliyor. Evet, çevrenizde çok hafif, ayakta bu hastalığı geçirenler olabilir. Ama maalesef diğerlerini biz görüyoruz. Burada yatırdığımız, takip ettiğimiz hastalardan çok kısa sürede kliniği kötüleşenler, 'ne olur beni artık uyutun, dayanamıyorum', 'ben nefes alamıyorum' diyen hastalarımız var. Her hastayı tek tek konuşuyoruz, üzülerek merakla bu hastalığın takibini sonuçlarını izliyoruz. Maalesef ki bazı hastalarımızda başarılı olamıyoruz. Kaybedebiliyoruz hastayı onun için hani bana bir şey olmaz, ben zaten gencim, benim bir hastalığım yok kesinlikle böyle düşünmemek lazım. Çünkü hiç beklemediğimiz çok genç hastalarımızdan da hastalığı çok ağır seyreden yada hastalığı atlatamayanlar oluyor" dedi.

"Bu savaşı hep birlikte kazanacağız"
Dahiliye Uzmanı Gül Sena Topal son olarak korona virüsünün hızlı yayılmasını engellemenin 3 yolu olduğunu anlatarak, "Onun için yapmanız gerekenler öncelikle kendimize iyi bakacağız, sağlığımızın ve bağışıklığımızın güçlü olması için. Kronik hastalıklarımız varsa bunların kontrol altında olması çok önemli. Bunları ihmal etmememiz çok önemli ve tabi ki de bulaşı önleyeceğiz. Daha fazla yayılmasını, hızlı yayılmasını engellemenin 3 yolu var. Sürekli söylediğimiz maske, mesafe, hijyen siz olmazsanız biz bu savaşı kaybederiz, bu savaşı hep birlikte kazanacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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