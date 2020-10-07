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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Meclisinde tüm karalar oy birliği ile kabul edildi

İHA

Belediye Meclisinde tüm karalar oy birliği ile kabul edildi

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında görüşülen 3 madde oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı Münür Şahin başkanlığındaki toplantıya meclis üyelerinin tamamı katıldı. Meclis sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, "İçinde bulunduğumuz günler Türkiye, İslam alemi, Türk Dünyası ve ezilen dünya halkları için çok önemli. Türkiye yeni bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Bugünlerde Kurtuluş Savaşında ülkemizi işgal eden emperyalistlerin bugünde yine ülkemiz için aynı hain saldırıların peşinde olduğumuzu görüyoruz. Yurt içinde teröre, Suriye'de, Irak'ta kurulmak istenen terör devletine, Libya'da başta Fransa başta olmak üzere sömürgecilere, Doğu Akdeniz ve Ege'de yine başta Yunanistan ve Fransa olmak üzere emperyalist ülkelere, Dağlık Karabağ'ı işgal eden ve saldırgan Ermenistan'a haddini bildiren büyük Türkiye ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'la her an her şeye hazırız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği Misakı Milli sınırlarını savunmamızın başlangıcı olarak kabul eden Recep Tayyip Erdoğan, bugün emperyalizme karşı büyük savaş veriyor. Ermenistan işgal ettiği topraklarını almak için savaşan Azerbaycan halkından şehit olanlara, Suriye, Libya, Irak ve yurt içinde teröre karşı savaşırken şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize Allah'tan şifalar diliyoruz. Yeni bir Kurtuluş Savaşı verdiğimiz bugünlerde birlik ve beraberliğimiz her şeyin ötesindedir. 1075 yılından günümüze, kesintisiz Türk kenti Osmaneli halkının meclis üyeleri olarak yeni bir beyaz sayfa açıyoruz. Osmaneli ve Türkiye olarak ilçemizdeki tüm siyasi partiler bir ve beraberiz" dedi.

"Sanayi parsellerimiz büyük ilgi görüyor"
Belediye çalışmalarını meclis üyelerine anlatan Başkan Münür Şahin; "20142019 döneminde Osmaneli de meclis üyelerimizle çok güzel yatırımları gerçekleştirdik. 20192024 döneminde de hız kesmeden yatırımlara devam ediyoruz. Tarihi Osmaneli Konaklarının restorasyonlarına devam ediyoruz. 4,5 kilometre orta refüj peyzaj çalışmalarına devam ediyoruz. Orta refüj aydınlatmalarının ilçemize büyük değer kattığını görüyoruz. Enerji Bakanımız Fatih Dönmez'e ilçemize katkıları için teşekkür ediyoruz. Sanayi parsellerimiz büyük ilgi görüyor.Teşviklerden sanayicimizin daha fazla yararlanması ve alt yapı yatırımları için sanayi parsellerimizi OSB genişleme alanına ilave ediyoruz. Osmaneli sanayide büyük gelişim kaydediyor. Tarımda Hal binamız tarıma ve çiftçilerimize büyük değer kattı. Dönemimizde ilçemize kazandırdığımız 35 konağımız ve 150 bin metrekarelik arsa ile belediyemizi gayrimenkul zengini yaptık. Belediyemiz olarak bugüne kadar yaptığımız yatırımların güncel değeri 75 milyon TL civarındadır. 2014 den bu yana kullandığımız kredi 5 milyon TL civarındadır. Demek ki yatırımların 70 milyon TL'lik kısmını öz kaynaklarından karşılamışık. Osmaneli Belediyesini finansal acıdan güçlendirmişik" dedi.
Öte yandan mecliste bir kalkınma ajansı tarafından onaylanan, "Modern Seracılık ve Fide Yetiştiriciliği Projesi"nin onaylanmasına ve Belediye Başkanı Münür Şahin'e yetki verilmesi maddesini oybirliği kabul edildi. Gündemim ikinci maddesinde eski otogar alanında iletişim için telekomünikasyon şirketli tarafından yatırım yapılması oy birliği ile kabul edildi. Gündemin son maddesinde Bilecik il genelindeki 11 belediyesi ile kardeş belediye olunması oy birliği ile kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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