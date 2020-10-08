Kaymakam Ünal'dan siyasi partilere iade-i ziyaret

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Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, siyasi parti ilçe teşkilatlarına iadei ziyaretlerde bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi ilçe teşkilatlarına ziyaretlerde bulunan Ünal, parti başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Parti başkanları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kaymakam Ünal ise iadei ziyaretler çerçevesinde siyasi partilere ziyaretler yaparak fikir alış verişlerinde bulunduklarını söyledi.

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