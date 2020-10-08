Rektör Beydemir, Akademik Başarı Ödülüne layık görüldü

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Anadolu Üniversitesi tarafından verilen Akademik Başarı Ödülüne layık görüldü.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada "Üniversitemiz tarafından evrensel bilgi birikimine katkı sağlayarak şehrimiz, ülkemiz ve dünya insanlığının yaşam kalitesini arttırmak amacıyla verilen Akademik Başarı Ödülüne layık görülen akademisyenlerimizi tebrik ederiz" ifadelerine yer verdiler.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ise, kendisine verilen Akademik Başarı Ödülü sebebiyle duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yapılan her akademik çalışmanın Türkiye ve dünya insanlığı için mutlak faydalar getirebilecek nesnel sonuçları olması gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan Rektör Beydemir'n 20 yılı aşkın akademik hayatında ulusal ve uluslararası yayınladığı toplam 142 makale, 131 tebliğ ve 1 kitabı buluyor.

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