'Çok kötü kokuyor' şikayeti yapılan evden bir kamyon dolusu çöp çıktı Belediye ekipleri tarafından temizlenip yeniden boyanan ev yeni ürünlerle donatıldı

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Bilecik'te, komşularının çok kötü kokular geldiği şikayetinde bulunduğu evden bir kamyon dolusu çöp çıktı. Ev, Bilecik Belediyesi tarafından temizlenip yeniden boyanarak Güzel Market Dayanışma Mağazası’ndaki ürünlerle donatıldı.

Osmangazi Mahallesi Sosyal Konutlar DY7 numaralı konutta ikamet eden bir vatandaşa ait evden komşuları çok kötü kokular geldiği şikayetinde bulundu. Bunun üzerine Bilecik Belediyene bağlı Sosyal Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu evden bir kamyon çöp toplandı. Arından ev ekipler tarafından temizlenip boyandı ve Güzel Market Dayanışma Mağazası’ndaki ürünlerle donatıldı.



"Güzel Market’teki mobilya, beyaz eşya, ev ürünleri ve diğer malzemeler ile yeniden donatılmıştır"

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünden çalışma hakkında yapılan açıklamada, ‘’Bilecik Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde bütün vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Osmangazi Mahallesinde ikamet eden vatandaşımız ve komşularının talebi doğrultusunda söz konusu ev, ilgili birçok birimin çalışması sonucu temizlenerek, boyandı. İlimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılandığı ve vatandaşlarımız arasında yardımlaşma ve paylaşma duygularının pekişmesine aracılık eden Güzel Market’teki mobilya, beyaz eşya, ev ürünleri ve diğer malzemeler ile yeniden donatılmıştır.‘’ ifadesi kullanıldı.

Mahalle ve konut sakinleri, yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, belediye görevlilerine teşekkür etti.

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