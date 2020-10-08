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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürlüğü personeline "Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri" konulu eğitim verildi.

AFAD Bilecik İl Müdürlüğü toplantı salonunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitmeni tarafından “Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri” konulu eğitim verildi. Eğitimin AFAD çalışanların iyi bir dinleyici ve anlatıcının hangi teknikleri kullanması gerektiği, etkili konuşmanın önemi, yararları ve nasıl yapılması gerektiği gibi bilgiler verildi.

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