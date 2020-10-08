'Çöp ev' önce temizlendi, ardından da yeni eşyalarla donatıldı

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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te, komşularının gelen kötü koku nedeniyle şikayet ettiği S.K.´nin (54) evinden, bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Bilecik Belediyesi ekiplerince temizlenen ev, daha sonra yeni eşyalarla donatıldı.

Osmangazi Mahallesi Sosyal Konutları´nda bulunan S.K´nin (54) komşuları, daireden gelen kötü kokular üzerine Bilecik Belediyesi'ne başvuruda bulundu. Belediye ekipleri, S.K.'nin evine gidince, çöplerle dolu olduğunu gördü. Bunun üzerine ekipler temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı. Sosyal Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu evden bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

'EV YENİDEN DONATILDI'

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, temizlenen daireyi yeni mobilyalarla donatarak S.K.'ye teslim etti. Belediyeden yapılan açıklamada, ''Söz konusu ev, ilgili birçok birimin çalışması sonucu temizlenerek, boyandı. İlimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılandığı ve vatandaşlarımız arasında yardımlaşma ve paylaşma duygularının pekişmesine aracılık eden Güzel Market´teki mobilya, beyaz eşya, ev ürünleri ve diğer malzemelerle de yeniden donatıldı'' denildi.DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2020-10-08 15:54:38



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