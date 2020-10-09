İl Müdürü Yoldaş, çiftçilerle bir araya geldi Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş; "Gelin birlikte çalışalım, birlikte üretelim, gelirler sizin olsun"

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, çiftçilerle bir araya gelerek, "Gelin birlikte çalışalım, birlikte üretelim, gelirler sizin olsun. İlimizde tarım arazileri küçük ve çok parçalı. Bu nedenle sınırları ortadan kaldırmalı ve birlikte üretim modelleri ile atıl kalmış tarım arazilerinin üretime katılmasını sağlamalıyız" dedi.

Bilecik İl Tarım Ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, şube müdürleri ve teknik personel ile birlikte Bilecik merkeze bağlı Alpagut Köyü'nde üreticilerle buluştu. Burada çiftçilere seslenen İl Müdürü Yoldaş, "İlimizin her bir köşesinin ayrı özellikleri ve güzelliklerinin bulunduğunu, genç nüfusun tekrar köylere geri dönüşünün ve bütçelerine katkı sağlamalarını hem de köylerinden kopmamaları için farklı üretim modelleri üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Biz toprağa bağlı bir milletiz. Dolayısıyla toprağımıza da sahip çıkacağız. Bağımızı kuvvetli tutacağız, topraklarımızı işleyeceğiz. Alın teriyle ıslanan toprak, kurumaz. Gelin birlikte çalışalım, birlikte üretelim, gelirler sizin olsun. Birlikte üretim modeli altında toprakları birleştirmek ve teknolojinin gücünden de yararlanmak suretiyle Bakanlığımızın da farklı teşviklerinden yararlanarak topraklarımızı değerlendirme imkânımız olabilir. Birlikte üretim modelimizi geliştirebilir ve yaygınlaştırabilirsek, Alpagut Köyü'müz farklı bölgeler içinde model olur. Ortak anlayış içerisinde bir şemsiye altında karşılıklı güvene dayalı tarımsal birlik oluşturalım ve buraları beraber ekip biçelim. Teknolojik imkânları ortaklaşa kullanarak maliyetlerimizi düşürüp, avantajlarından da beraber faydalanalım istiyoruz. Tarımın en büyük sorunlarından birisinin miras yoluyla paylaşılan ve küçülen tarım arazileri olduğunu vurgulamak isterim. Bu alanlarda ekonomik olarak üretim yapmak oldukça zordur. Bakanlığımız bu konuda gerekli tedbirleri alarak tarım arazilerinin satış ve miras yoluyla bölünmesini önlemek amacıyla toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yaptı. Böylece toprağın korunması ve bölünmelerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. İlimizde tarım arazileri küçük ve çok parçalı. Bu nedenle sınırları ortadan kaldırmalı ve birlikte üretim modelleri ile atıl kalmış tarım arazilerinin üretime katılmasını sağlamalıyız" dedi.

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