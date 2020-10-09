Kaymakam Ünal iş yeri açılışına katıldı

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Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, restoran olarak hizmet verecek bir iş yerinin açılışına katıldı.

Kaymakam Yüksel Ünal, İnönü Mahallesi Bayraklar Kavşağı’nda hizmet verecek restoranın açılışına katıldı. Hayırlı olması temennisiyle kurdele kesimini yapan Kaymakam Ünal, açılış sonrası iş yeri sahibiyle sohbet ederek, ilçede açılan iş yerlerinin yeni bir istihdam anlamına geldiğini ifade etti.

Açılışa, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Siyasi parti Başkanları ve davetliler katıldı.

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