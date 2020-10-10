"Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi protokolü imzalandı Bilecik'te anaç koyun sayısının 150 bin baş arttırılması hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa uygulayacağı "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesinin lansmanı ve protokolü imzalandı.

Projeyle Bilecik ve ilçelerinde koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin ve ölçeklerinin büyütülmesi, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, yerel koyun ırklarının ıslah edilerek bölgesel kalkınmayı ve yerel koyun yetiştiriciliğiyle kırmızı et açığının kapatılmasına destek olunması amaçlanıyor. Valilik koordinasyonunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Bankası işbirliğiyle yürütülecek proje ile çiftçiler, ipoteksiz, faizsiz uygun şartlarda kredi imkânına kavuşacak. Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından çiftçilere ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlanacak. Üreticilere ucuz yem temin edilecek, düşük kalitedeki meraların ıslahı hızlandırılacak, ruhsatlı kesim yerleri ile etin pazarlama ağları kurulacak, mandıralar ve süt işletme tesisleri ile koyun sütüne katma değer kazandırılması hedeflenmektedir. Bilecik'te anaç koyun sayısını 150 bin baş arttırılması hedeflendiği projede, küçük işletmelerde koyun sayısını en az 100 başa tamamlamak ve küçükbaş hayvan sayısını 5 yılda kademeli olarak 400 binin üstüne çıkarılması amaçlanıyor.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda düzenlenen programda, ilin bütün potansiyellerini en etkili ve verimli şekilde kullanılmasını istediklerini ve bu yönde de çalışmaların yürütüldüğü vurguladı. Mera alanlarının dar oluşunun handikap gibi göründüğünü ancak üretilen bir kısım ürünlerin artıkları ile o ürünlerin hayvancılığı destekleyecek mahiyette olduğunu belirten Vali Şentürk, şunları kaydetti:

''Bilecik'te, iki binin üzerinde küçükbaş hayvancılık yapan işletme var. Teknolojiyle donanmış, ideal ölçekte ve imkânları verimli şekilde kullanan işletmelerimiz olsun istiyoruz. Proje ile bir taraftan bu işi yapanların daha da profesyonel hale gelmesini, bir taraftan da ihtiyaç duyacakları yem bitkisi başta olmak üzere temel girdileri toplu olarak tedarik ederek bir maliyet avantajı sağlamak istiyoruz. Projeyle sadece ilimizin hayvan varlığını arttırmış olmuyoruz, hayvancılık noktasında bir kısım alışkanlıkları daha iyi noktaya taşıyabilecek bir altlık da oluşturmuş oluyoruz. Şuanda hayvancılık yapan ama kapasite olarak ideal ölçüyü yakalayamamış olan işletmelere bu desteği sağlayarak onların ciddi bir lokomotif işlevi görerek hayvancılığı biraz daha şaha kaldırmalarını istiyoruz. Onlar lokomotif olunca arkadan diğer katarlarımızda diğer bu işe girecek olan vatandaşlarımızda görerek bir planlama yapabilecekler. Pazarlama noktasında ürettiğimiz ürünü iyi pazarlamanız lazım. Bireysel olarak bu işi iyi yapan örneklerimiz var ama bir tane iki tane işletme yetmez, bütün olarak yapmamız lazım. Bu projeyle inşallah buda sağlanmış olacak. Hangi konuya el atmış olsak mutlaka oradan bir verim alıyoruz, böyle güzel bir ildeyiz. Dolayısıyla bizim boş alan bırakmamız gerekiyor.''

Kentin tarımsal potansiyelini daha verimli kılabilmek adına projeler hazırladıklarını ifade eden Vali Şentürk, ''Tarımı, bir bitkisel üretim ayağı bir de hayvancılık ayağı olarak ikiye ayırıyoruz. Hazineye ait mera olarak tescil edebilecek olan alanlarla ilgili bir çalışma var. Potansiyellerin sonuçlarını alınca daha da mutlu olacağız. Beklentilerimiz çok yüksek ama bu beklentilere ulaştığımız zaman onun mutluluğunu tam anlamıyla yaşayacağız. Üreticilerimize kullandırılan güçlü finansman desteği için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Berat Albayrak'a ve bölgesel kalkınmaya katkısı olacağını düşündüğümüz böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a teşekkür ediyorum.'' dedi.

Milletvekili Selim Yağcı da projenin üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, ''Hem insanımızın refah seviyesini yükseltmek hem de toprağımızın her karışına hak etmiş olduğu hizmetleri sunmak, buradan değer elde etme açısından köylerimizi yaşamanın bir sebebini dahi ortaya koyma noktasında önem verdiğimiz bir proje. Köylerimizin yaşatılmasına, üreticilerimizin desteklenmesine katkı sağlayacak projenin çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.'' diye konuştu.

Ziraat Bankası Eskişehir Bölge yöneticisi Canay Demirbel de projenin üreticiler için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın sunumu gerçekleştirmesinin ardından Vali Bilal Şentürk ve Ziraat Bankası Eskişehir Bölge yöneticisi Demirbel, projenin protokolünü imzaladı.

Programa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve üyeleri, Ziraat Bankası Bilecik Şube Müdürü Mehmet Tahir Savaş ile il ve ilçe ziraat odası başkanları katıldı.

Projeye, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanacak başvuru formu doldurularak, il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapılabilecek.

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