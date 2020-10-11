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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden Bursa'ya seyahat eden yolcular artık Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan seyahat edemeyecekler.

Konu ile ilgili açıklama yapan SS. 5 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Necip Keskin, "Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalara korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında zorunlu tutulan HES uygulamasını vatandaşların cep telefonlarına indirerek almaları gerek. Bundan sonra ilçemizde de Bursa'ya giden ve gelen yolcularımız HES kodu olmayınca kesinlikle seyahat etmelerine izin verilmeyecektir” dedi.

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