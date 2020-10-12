Kural tanımayan sürücüler affedilmedi

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kural tanımayarak trafik akışını engelleyecek şekilde araç park eden sürücülere ceza yağdı.

Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Amirliği ekipleri ilçede gelişi güzel araç parkeden ve park kurallarına uymayan araç sahiplerine cezai işlem uyguladı. Ekipler bu tür denetimlerin ilçe merkezinde önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirterek, sürücülere araçlarını trafik akışını engelleyecek şekilde park etmemelerini konusunda uyarıda bulundular.

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