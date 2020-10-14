AFAD'dan itfaiyecilere eğitim

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Osmaneli Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine eğitim verildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde itfaiyesi personeline trafik kazalarındaki imkan ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla eğitim verildi. Eğitimde, trafik kazalarında çevre güvenliği, kazazede ve personel güvenliği, kesme ayırma ve ram kullanımı ile ilgili teorik eğitimin ardından, kaput kapı açılması, direk kesilmesi ve çöken tavan kaldırması uygulamalı olarak gösterildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.