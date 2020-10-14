Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik Müzesine hayran kaldı

Bilecik Müzesini ziyaret eden İl Müftüsü Ali Erhun, sergilenin birbirinden ilginç ve güzel arkeolojik, etnografik eserlere hayran kaldığını belirterek herkese ziyaret tavsiyesinden bulundu.

Müftü Erhun, Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kocabıçak ve Müze Müdürü Harun Küçükaydın’i ziyaretinin ardından Bilecik Müzesine geçti. Müzeyi gezen ve hayran kalan İl Müftüsü Erhun, "Bilecik Müzesi 1794’te iki katlı jandarma binası olarak inşa edilmiş, daha sonra alt kat hapishane yapılmıştır.19211922 yıllarındaki Yunan işgalinde tamamen yanmış olan binanın enkazı üzerine işgalden sonra iki kat olarak adliye binası inşa edilmiş, alt katı hapishane olarak kullanılmıştır. 1996 yılında cezaevinin yeni yapılan binasına taşınmasıyla birlikte müze olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilen bina 2005 yılındaki restorasyonteşhirtanzim ve çevre düzenlemesi çalışmalarından sonra 2006 yılından itibaren müze olarak hizmet vermektedir. Müzede arkeolojik ve etnografik eserler yer almaktadır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.