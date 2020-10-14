Sosyal mesafe kuralına uymayan 13 kişiye ceza kesildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir kahvehanede sosyal mesafeye uymayarak alkol alan 13 kişiye para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Osmaneli ilçesine bağlı köyde bir kahvehanede alkol alındığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Kahvehaneye giden ekipler 13 kişiyi kahvehanede alkol aldığını ve sosyal mesafe kurallarına uymadıklarını tespit etti. İş yeri içerisinde de alkol alındığını tespit eden ekipler, kapatma yasağına uymayan kahvehane sahibiyle sosyal mesafe kuralını ihlal eden 13 kişiye idari para cezası uygulandı.

Halk sağlığının korunması yönünde mücadeleye devam edileceği öğrenildi.

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